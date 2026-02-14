UGT denuncia “la retirada de derechos adquiridos y la reducción de efectivos” en la Unidad de Diálisis Crónica del Hospital de Salamanca

UGT Salamanca ha denunciado “la retirada de derechos adquiridos y la reducción de efectivos en la Unidad de Diálisis Crónica del hospital de Salamanca”.

El propio sindicato ha manifestado el malestar de manera pública y a través de un comunicado donde han indicado que esto “está derivando en una merma objetiva de derechos laborales y en una sobrecarga asistencial en el equipo de enfermería”, tanto enfermeras como TCAES.

Por otro lado, también han expuesto que “esta decisión no solo supone un retroceso en derechos consolidados, sino que carece de justificación objetiva en relación con la realidad funcional del servicio”.

Asimismo, han expuesto que se ha trasladado a una enfermera a otra unidad del propio Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con “un profesional menos en una actividad que requiere conocimientos altamente especializados, manejo de técnicas complejas y atención permanente a pacientes crónicos con elevada vulnerabilidad clínica”.

El problema, según han explicado desde UGT, viene dado por “un modelo impuesto de ‘autogestión interna’, en el que son las propias profesionales quienes deben reorganizarse para cubrir ausencias y garantizar la actividad, acumulando días pendientes de disfrute y que ven supeditado el ejercicio de sus derechos como vacaciones, permisos y días de libre disposición”.

Del mismo modo, el propio sindicato también ha explicado que “el tratamiento dispensado al personal está unido a la calidad asistencial” y que “la atención a pacientes en programa de diálisis crónica exige estabilidad, formación específica, experiencia y equipos cohesionados”.