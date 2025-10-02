¿Cuál fue la última matrícula que llevó el distintivo de Salamanca?

Hasta el año 2000, España contaba con un sistema de matrículas provinciales, en el que cada provincia estaba identificada mediante un código alfanumérico único. Gracias a este sistema, era posible conocer la provincia de origen de un vehículo observando las primeras letras de su matrícula.

En Salamanca, la última matrícula asignada bajo este sistema fue SA-8295-V, emitida en septiembre de 2000 para un Citroën Xantia. Esta matrícula marcó el fin de un ciclo en la historia de la matriculación española, que había comenzado un siglo antes.

Últimas matrículas de algunas provincias

Algunas de las últimas matrículas asignadas en otras provincias antes de la transición al sistema nacional fueron:

Madrid (M): M-6184-ZX

Barcelona (B): B-9999-ZZ

Valencia (V): VA-9999-ZZ

Sevilla (SE): SE-9999-ZZ

Zaragoza (Z): Z-9999-ZZ

Málaga (MA): MA-9999-ZZ

Alicante (A): A-9999-ZZ

Murcia (MU): MU-9999-ZZ

Álava (VI): VI-8538-Y

Badajoz (BA): BA-9999-ZZ

Córdoba (CO): CO-9999-ZZ

Cádiz (CA): CA-9999-ZZ

Palencia (P): P-9999-ZZ

Cantabria (S): S-9999-ZZ

Ceuta (CE): CE-9999-ZZ

Melilla (ML): ML-9999-ZZ

A partir del 18 de septiembre de 2000, España adoptó un nuevo sistema de matriculación, que eliminó los códigos provinciales y unificó el formato a nivel nacional, con el objetivo de simplificar y modernizar la identificación de vehículos.

Curiosidades del sistema provincial

El sistema estuvo vigente desde 1900 hasta 2000 .

Las primeras matrículas de cada provincia se numeraban de manera secuencial .

Cuando se agotaban las combinaciones numéricas, se introducían letras para continuar la secuencia.

Permitía identificar rápidamente la provincia de origen de cualquier vehículo.

Aunque ha sido reemplazado, las matrículas antiguas siguen siendo un símbolo histórico del parque automovilístico español.

Como curiosidad, cabe destacar que aunque en España las primeras matrículas se emitieron en 1900, no todas las provincias comenzaron al mismo tiempo. En Salamanca, la primera matrícula, SA-1, se entregó en diciembre de 1900 a un vehículo de tipo Torneau, marcando el inicio de un siglo de historia automovilística provincial.