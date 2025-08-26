Última semana para disfrutar de las actividades del programa ‘Salamanca, culta y oculta’

El programa turístico 'Salamanca, culta y oculta' concluirá esta semana después de dos meses de actividades que han ofrecido a salmantinos y visitantes una amplia variedad de experiencias culturales y misteriosas. El cierre de esta temporada estival llega cargado de propuestas para todos los públicos.

Salamanca culta: arte, historia y literatura

La sección dedicada a la Salamanca más "culta" ofrece siete opciones para esta última semana. La visita teatralizada 'Constelación de Retablos Barrocos' se llevará a cabo en la iglesia de la Purísima el sábado y en la capilla de San Jerónimo de la Universidad el domingo, con pases en varias franjas horarias. La entrada a la capilla de San Jerónimo tendrá un coste de 10 euros.

Los amantes de la literatura podrán disfrutar del recorrido teatralizado 'Carmen Martín Gaite y vecinos', un paseo patrimonial desde la Plaza de los Bandos hasta el Huerto de Calixto y Melibea. Habrá pases disponibles el viernes, sábado y domingo. Las visitas nocturnas a las torres de Ieronimus y Scala Coeli también continúan con varios pases el viernes y el sábado, con entrada de pago.

Además, los interesados en la historia y las leyendas de la ciudad podrán unirse a la visita guiada 'Patrimonio y leyendas del río Tormes' el miércoles y el viernes a las 21:00 horas.

Salamanca oculta: leyendas y arqueología

La vertiente "oculta" del programa invita a descubrir el lado más misterioso de la ciudad. La visita guiada 'Leyendas de la Salamanca Oculta' se realizará el jueves y el sábado a las 21:00 horas, explorando lugares como la Cueva de Salamanca y el Convento de San Esteban.

El Museo del Cerro de San Vicente ofrecerá acceso gratuito el viernes, sábado y domingo en horarios específicos, además de visitas guiadas con reserva previa. Como broche de oro, se proyectará un espectáculo de videomapping sobre su fachada.

La arqueología también tendrá su espacio con la actividad familiar 'Conviértete en arqueólogo' en el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas el jueves y viernes. Por su parte, el Pozo de Nieve acogerá visitas guiadas y teatralizadas el viernes, sábado y domingo.

El programa se cierra con propuestas especiales, como la visita teatralizada 'Safari West' en la Galería Urbana el domingo y una velada astronómica en el Parque Arqueológico del Botánico el viernes por la noche, que permitirá a los participantes observar constelaciones con telescopios.