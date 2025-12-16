Último día para solicitar las ayudas del transporte escolar para alumnos de Castilla y León
Son ayudas que ofrece la Junta de Castilla y León para aquel alumnado que no puede usar el transporte escolar contratado por la Consejería de Educación
Este martes, 16 de diciembre, termina el plazo para solicitar las ayudas que la Junta de Castilla y León proporciona a todos aquellos alumnos que usen transporte escolar, pero no sea el subvencionado por la Consejería de Educación.
Se trata de ayudas para el presente curso (2025-2026) y va dedicada a todos los alumnos que cursan desde segundo ciclo de infantil hasta educación especial, incluyendo ESO, bachillerato y formación profesional básica.
Pueden ser solicitadas por todos aquellos estudiantes que cumplan los requisitos establecidos para cada modalidad de transporte, como por ejemplo el transporte diario o el de fin de semana.
Cabe añadir que se subvenciona el coste del transporte escolar, con criterios y cuantías que dependen del tipo de transporte y la distancia recorrida. Todo ello siempre y cuando el alumno no pueda utilizar el transporte escolar oficial contratado por la Consejería y que tenga que asumir gastos para desplazarse al centro educativo o a la parada más próxima.
Para poder solicitar estas ayudas y comprobar los detalles, las personas interesadas pueden tramitarlo telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León a través del siguiente enlace: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285582647424/Propuesta
También te puede interesar
Lo último