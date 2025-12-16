Último día para solicitar las ayudas del transporte escolar para alumnos de Castilla y León

Este martes, 16 de diciembre, termina el plazo para solicitar las ayudas que la Junta de Castilla y León proporciona a todos aquellos alumnos que usen transporte escolar, pero no sea el subvencionado por la Consejería de Educación.

Se trata de ayudas para el presente curso (2025-2026) y va dedicada a todos los alumnos que cursan desde segundo ciclo de infantil hasta educación especial, incluyendo ESO, bachillerato y formación profesional básica.

Pueden ser solicitadas por todos aquellos estudiantes que cumplan los requisitos establecidos para cada modalidad de transporte, como por ejemplo el transporte diario o el de fin de semana.

Cabe añadir que se subvenciona el coste del transporte escolar, con criterios y cuantías que dependen del tipo de transporte y la distancia recorrida. Todo ello siempre y cuando el alumno no pueda utilizar el transporte escolar oficial contratado por la Consejería y que tenga que asumir gastos para desplazarse al centro educativo o a la parada más próxima.

Para poder solicitar estas ayudas y comprobar los detalles, las personas interesadas pueden tramitarlo telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León a través del siguiente enlace: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285582647424/Propuesta