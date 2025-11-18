Últimos días para enviar castañas de Salamanca a precios especiales con Correos

Publicadas las bases de la convocatoria para los puestos de venta ambulante de castañas

Correos mantiene activa en la provincia de Salamanca hasta finales de noviembre su campaña especial para el envío de castañas, para facilitar el envío de este producto a cualquier punto de la Península.

Durante el primer mes de campaña se han enviado 322 kilos a través las oficinas postales y los carteros y carteras rurales. Esta promoción está activa en las oficinas postales de Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Tamames.

Además del envío desde las oficinas, los vecinos de estas localidades también pueden gestionar los envíos directamente desde su domicilio a través de sus carteros y carteras rurales.

Los ciudadanos podrán introducir en este paquete la cantidad de producto que deseen, con la recomendación de que estén bien secas. Correos ofrece para ellos un precio reducido con descuentos respecto a la tarifa estándar de esta modalidad de paquetería.

Al ser un producto alimentario, el servicio de Correos está diseñado para garantizar una entrega rápida y eficaz: la admisión se realizará de lunes a jueves para asegurar que las castañas lleguen en óptimas condiciones.

El cliente puede elegir el lugar de entrega (domicilio, empresa, local comercial, oficina de Correos, etc.) y el servicio incluye notificaciones por SMS y de correo electrónico para el destinatario. Todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido.