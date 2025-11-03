Unamuno, Mateo Hernández o el Puente Romano: así será el videojuego ambientado en la Salamanca de 1910

Salamanca está de suerte, y es que si la leyenda y las miles de historias que se han vivido en las calles sitúan la ciudad en lo más alto, en esta ocasión la capital del Tormes es la especial protagonista de Toymaker, un videojuego creado en la localidad charra por un estudio, además, salmantino.

Según ha explicado David Iglesia, cofundador de la empresa de videojuegos salmantina Uprising Studios: “Es un juego de puzles que pueden jugar los más jóvenes y los más mayores”. Asimismo, también ha expuesto que “esto es una carta de amor a Salamanca”, ante un juego que tendrá como principal lugar una tienda de juguetes heredada de madre a hijo

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha destacado que este videojuego pone en valor “el talento joven de Salamanca y el turismo de la ciudad”, exponiendo, además, que el número de viajeros y pernoctaciones ha aumentado con respecto a la misma fecha del pasado año.

Presentación el lanzamiento de un videojuego ambientando en Salamanca.

Además, también podremos encontrar la Cueva de Salamanca, el Puente Romano o el Mercado Central, con una banda sonora inspirada en las charradas y en el pandero cuadrado tan característico de Peñaparda. Un videojuego que ha estado mimado bajo el manto de la historia charra y que deja entrever el buen talento joven de la ciudad.

Por otro lado, también se ha puesto en valor que el Centro de Estudios Salmantinos ha trabajado con la empresa salmantina para tratar con precisión todos los detalles de la época, tanto de los ciudadanos que pasean por el videojuego, como por la vida en las calles de la época y así no tener errores en la historia de Toymaker.

Este juego estará disponible en 2026 y únicamente se podrá jugar como plataforma en ordenador, a la espera de que pueda ampliarse este rango en un futuro. De momento, la fecha exacta no se conocerá y se anunciará en las redes sociales de Uprising Studios.