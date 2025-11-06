Más de 400 vehículos acceden sin autorización a la ZBE en Salamanca de forma diaria

En el pleno del Ayuntamiento de Salamanca, una de las preguntas realizadas estaba relacionada con uno de los temas de los que más se habló a principios del mes de octubre, las Zonas de Bajas Emisiones, y más en concreto la número 1, la zona peatonal.

Ante la pregunta realizada, el concejal de Tráfico ha expuesto que, de momento, un máximo de 450 vehículos acceden sin estar registrados en la ZBE, lo que supone en la actualidad un 2,2 por ciento del total que lo hacen.

Por otro lado, también han indicado que el descenso desde el mes de julio a octubre ha sido notable, pasando del 4 por ciento en el séptimo mes del año, a únicamente el 2,2 por ciento.

Asimismo, destaca un dato muy curioso entre todos los que se han expuesto, y es que el número de veces que ha llegado a circular un vehículo sin previo aviso por la ZBE 1 ha sido de 15, hecho que se está analizando por las autoridades competentes.

Por último, también ha destacado que el número correspondiente a las entradas realizadas por los vehículos a la ZBE 1, no es definitivo a la espera de las alegaciones y de las diferentes justificaciones.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca han destacado que los tránsitos en la zona, de forma mensual, ha disminuido en 75.000, registrando el pasado mes de octubre un total de de 623.000 tránsitos con una media de 20.000 de forma diaria.