El único eclipse visible en España durante este 2026 será "total de Sol" y se verá el 12 de agosto desde Salamanca

Región de la Tierra donde el eclipse del 12 de agosto de 2026 será visible de alguna manera

El único eclipse visible en España durante este 2026 será "total de Sol" y se verá el 12 de agosto al atardecer.

Según explica el Instituto Geográfico Nacional, será el primer eclipse visible desde la península ibérica, que se verá en "sus últimas fases" ya que termina en las Islas Baleares casi en la puesta de sol. Aun así, desde el IGN indican que "nuestro país es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, por lo que cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general".

También apuntan que el eclipse antecede a la noche del máximo de las Pérseidas, por lo que se tendrá la oportunidad de permanecer en el lugar de observación para disfrutar también de la lluvia de estrellas, adelantando que "la luna no supondrá ningún estorbo para observar los meteoros".

Según un gráfico diseñado por el propio IGN, el eclipse se verá así desde Salamanca:

Eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en Salamanca | Instituto Geográfico Nacional

De esta manera, el eclipse será visible como parcial en gran parte de Europa, el norte de Norteamérica y el oeste de África, con una duración total de unas cuatro horas y media, aproximadamente: "el máximo del eclipse se producirá a las 19 horas 46 minutos (hora oficial en Península y Baleares) cerca de Islandia".