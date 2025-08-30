"Lo único importante es siempre llegar": miles de vehículos se ponen en camino en el último dispositivo especial del verano

Agosto está a punto de llegar a su fin, quedan horas para dar paso al nuevo mes de septiembre, y este domingo 31 coincide además con el último dispositivo especial de tráfico de este verano.

Desde la DGT se recalcala la importancia de que "lo único importante es siempre llegar", señalando que el sábado 30 el tráfico será intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados por el inminente comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas. Por la tarde, se prevén movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan el regreso “escalonado”, siendo la intensidad elevada en algunos ejes viarios.

Tráfico señala que la mañana de este domingo "serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana".

Desplazamientos previstos para el último dispositivo especial de tráfico de este verano | DGT

Para asegurar el buen desarrollo de una de las operaciones de tráfico más importantes del año, el despliegue, que busca garantizar la seguridad de todos los conductores, cuenta con la movilización de una gran cantidad de recursos tanto humanos como técnicos. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico y el equipo de mantenimiento y señalización en carretera estarán coordinados con los servicios de emergencia para una respuesta rápida ante cualquier incidente.

En cuanto a la tecnología, el despliegue incluye una amplia gama de herramientas de vigilancia. Se utilizarán radares fijos y móviles para controlar la velocidad, así como helicópteros-Pegasus y drones que ofrecen una visión aérea del tráfico. También se emplearán cámaras, furgonetas y motos camufladas para detectar infracciones comunes como el uso del teléfono móvil, la falta de cinturón de seguridad y el incumplimiento de las normas por parte de los motoristas.

Para aliviar la congestión en los puntos más críticos, se habilitarán carriles reversibles y adicionales mediante la señalización con conos en las horas de mayor afluencia. Además, se han establecido itinerarios alternativos para evitar las zonas más saturadas y se han paralizado todas las obras en las carreteras que puedan afectar al tráfico.