Unidad entre JUCIL y el PP de Salamanca para reclamar más medios para la Guardia Civil

El Partido Popular de Salamanca muestra su apoyo a la Guardia Civil en un encuentro con representantes de JUCIL

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) ha reiterado este jueves su preocupación por la falta de efectivos y medios en la provincia de Salamanca, durante un encuentro celebrado en la sede del Partido Popular con representantes provinciales de la formación, quienes mostraron su respaldo firme y público a las demandas del colectivo.

El secretario general del PP de Salamanca, David Mingo, y la vicesecretaria de Organización, Pilar Sánchez, recibieron a la representante provincial de JUCIL, Sonia Valverde, acompañada por Raúl Iglesias, también miembro de la asociación. Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la gravedad de la situación que atraviesa la Guardia Civil, especialmente en el medio rural.

Mingo subrayó que el Partido Popular salmantino apoya “total y absolutamente” las reivindicaciones de los agentes: “Las carencias de efectivos en la provincia de Salamanca se están haciendo evidentes y la falta de respuesta del Gobierno central supone un abandono inaceptable”, denunció. El dirigente popular recordó que “la Guardia Civil es parte esencial del municipalismo y del día a día en los pueblos de Salamanca”.

Además, acusó al Gobierno de España de mantener una actitud de “tolerancia peligrosa” ante los ataques a la Guardia Civil. “¿En qué cabeza cabe que en una democracia consolidada se tenga que cuestionar la legitimidad de la Guardia Civil, especialmente de unidades clave como la UCO?”, afirmó.

Por su parte, Sonia Valverde advirtió de las consecuencias reales que ya se están viviendo en los pueblos: “No podemos garantizar la seguridad en el entorno rural si no hay agentes suficientes. Los servicios se están recortando, hay patrullas que no se pueden cubrir, y eso lo están sufriendo directamente los ciudadanos”.

Valverde denunció que el modelo policial actual está desfasado: “El nivel de delincuencia ha evolucionado, las formas de criminalidad son más complejas y, sin embargo, seguimos trabajando con estructuras y recursos de hace décadas”. Por ello, reclamó una reforma profunda del modelo policial, adaptado a las necesidades actuales, que refuerce la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural. “El mundo rural tiene los mismos derechos que las ciudades”, finalizó.

Mingo concluyó destacando que el Partido Popular ya ha llevado estas reivindicaciones al Congreso mediante una moción en la que se pide más medios, mejores condiciones laborales y el fin de los ataques institucionales a la Guardia Civil. “En todas las instituciones donde estamos presentes, activaremos todos nuestros mecanismos para que estas reclamaciones legítimas tengan la defensa que merecen”, aseguró.