La Unidad Municipal de Apoyo Psicosocial organiza la sesión '¿Por qué se me olvidan las cosas?' dirigida a personas mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Salamanca a través de la Unidad Municipal de Apoyo Psicosocial (UMAPS), en colaboración con la Universidad de Salamanca, organiza la sesión teórica- práctica ‘¿Por qué se me olvidan las cosas?’ orientada a las personas mayores de 60 años y que se celebrará el próximo 26 de febrero, de 11:00 a 12:30 horas, en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’.

En dicha sesión se abordará temática relacionada con el funcionamiento de la memoria, el aprendizaje sobre qué fallos son normales y cuáles son las señales de alerta para estar atento, así como herramientas para mejorar la agilidad mental.

Las plazas son limitadas a 25 por lo que se requiere inscripción previa para participar. La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción. Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud a partir de mañana martes, día 17 a través del número de teléfono 923 29 44 77, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas.