La Unidad de Radiología Vascular del Hospital de Salamanca se alza con el sello SERVEI

La Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista del servicio de Diagnóstico por Imagen del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) se alza con la acreditación oficial de la SERVEI (Sociedad española de Radiología Vascular e Intervencionista) como Unidad Docente RVI, en colaboración con la SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica).

Fuentes del hospital aseguran que este sello certifica que "la unidad cumple con los más estrictos requisitos de calidad, seguridad y capacidad técnica, tanto en recursos materiales como humanos". Además, este reconocimiento institucional refuerza la figura del radiólogo intervencionista como pieza clave dentro de los equipos multidisciplinares del hospital.

Esta certificación permitirá formar a futuros radiólogos vasculares e intervencionistas con capacidades acordes a las exigencias de la SERVEI, asegurando una formación reglada y homogénea.