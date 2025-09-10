Unidos por la inclusión: Salamanca se convierte en un ejemplo de integración a través del deporte

La ciudad de Salamanca será este mes uno de los escenarios principales del proyecto europeo de voluntariado iLive, una iniciativa que reunirá a doce jóvenes procedentes de España y otros países europeos con un objetivo común: impulsar la inclusión social de personas con discapacidad mediante el deporte.

El proyecto, organizado por la Fundación Plan B Educación Social y cofinanciado por la Comisión Europea, se desarrollará del 16 al 26 de septiembre. Durante este tiempo, los participantes, organizados en parejas, diseñarán y pondrán en marcha actividades comunitarias que convertirán el deporte en un auténtico espacio de inclusión.

Estas actividades se llevarán a cabo en colaboración con personas usuarias de entidades dedicadas a la atención a la discapacidad, como Fundación Aviva, Aspace y Asprodes Plena Inclusión, así como con clubes deportivos de referencia en la ciudad, como el Salamanca Rugby Club y Unionistas de Salamanca.

El proyecto apuesta por la participación activa y el aprendizaje mutuo, generando iniciativas con un impacto social tangible y duradero. Toda la información y novedades sobre las actividades estarán disponibles en las redes sociales de la Fundación Plan B.

Además de Salamanca, el proyecto iLive también se desplegará en otras ciudades europeas candidatas a ser Capital Europea del Voluntariado, como Avilés (España), Birgu (Malta), Malinas (Bélgica), Esmirna (Turquía) y Tirana (Albania), consolidando así una red internacional de cooperación en favor de la inclusión social a través del deporte.