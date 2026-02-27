UPL apostará en las Cortes de Castilla y León por una sanidad de calidad en los pueblos, mejora de las infraestructuras o un plan de incendios “más ambicioso”

Carlos Javier Salgado, candidato de Unión del Pueblo Leonés, ha realizado la presentación de un ambicioso programa electoral en el que la Sanidad, la Educación, las políticas de Medio Ambiente y las infraestructuras buscarán el voto de los habitantes en pro de situar a Salamanca, Zamora y León en el mapa regional y nacional.

De este modo, se ha buscado un programa multidisciplinar que “no entra en cuestiones generalistas”, dando importancia a “proyectos que son para nosotros, sobre todo para las comarcas locales”.

Así pues, se han centrado en las necesidades de la región leonesa, una sanidad pública de calidad, por una educación pública, por el deber de conservar “nuestras raíces” por medio del patrimonio y la cultura, por “una conexión con el mundo” a través de las infraestructuras, una mejora sustancial de la economía, empleo e industria, el campo “como esencia”, el medio ambiente como “tesoro natural”, la vivienda como “proyecto de vida” e igualdad al servicio de la mujer, los servicios sociales y el gran reto de la despoblación.

Antes de destacar las medidas que afectan directamente a Salamanca, con respecto al balance realizado en la legislatura de 2022-2026 han indicado que “puede calificarse como útil y productivo para la Región Leonesa aunque muchas de nuestras iniciativas para impulsar las mejoras fueron bloqueadas por las Cortes”.

“Por una Sanidad pública de calidad”

Unión del Pueblo Leonés reforzará los servicios públicos en cuanto a Sanidad en Atención Primaria y Atención Especializada, pidiendo que los hospital de Ciudad Rodrigo y Béjar sean referencia en sus comarcas y que se sigan mejorando progresivamente.

Por otro lado, también han destacado la necesidad de disminuir la lista de espera siendo una cuestión que “hay que revertir”. Asimismo, han pedido reforzar las ambulancias de Alba de Tormes y la Fuente de San Esteban para que estén disponibles 24 horas.

“Por una Educación pública de calidad”

En este apartado apuestan por subsanar todas las deficiencias en los institutos, asumiendo en todo momento la Junta de Castilla y León el mayor presupuesto de cara a reformar los centros educativos de la provincia de Salamanca.

Por otro lado, también han idnicado la necesidad de crear institutos en Villares de la Reina y Carbajosa de la Sagrada debido a que “la población es muy alta y se puede realizar”.

Infraestructura: mejoras en las autovías o suprimir los pasos a nivel de la provincia

El arreglo de las autovías A-66 y A-62 se han convertido en las grandes necesidades de UPL, además de apostar por el tren de la Ruta de la Plata o reclamar servicios ferroviarios de calidad.

Por otro lado, también han indicado que se tienen que suprimir los pasos a nivel de los pueblos para lograr que no haya embotamientos.

Otras iniciativas

En cuanto a la economía se quieren grandes planes territoriales de fomento, con mayor impulso de los planes territoriales, destacando que el Plan de la Raya fue en un principio de UPL pero que “está mal planteado, donde debería haber más inversión extraordinaria” que la actual.

En cuanto a la agricultura se han intentado iniciativas para tener precios más justos donde se deban impulsar las marcas de calidad, además de modernizar infraestructuras o tener una mayor protección de la fauna silvestre.

Asimismo, se quiere que haya mejores conexiones telefónicas en los pueblos, además de que la banca llegue a todos los municipios o que “se den primero los permisos para construir plantas de biogás cuando los proyectos son peligrosos para las personas”.

En Cultura, desde UPL también se ha apostado por una “mayor puesta en valor del patrimonio señalando los bienes culturales en las propias vías con una intervención por parte de la comunidad autónoma en murallas o castillos en mal estado”.

Por último, en materia de vivienda también han declarado que desde la Junta de Castilla y León se tendría que tener “un mayor compromiso por parte de la Administración en zonas tensionadas como Salamanca”.

El leonesismo: “Una necesidad para la Región Leonesa”

El propio partido, en su programa electoral, ha destacado que Salamanca, Zamora y León presentan “peores índices de envejecimiento de la comunidad autónoma fruto de la emigración laboral a otras regiones”. Además, también han indicado la pérdida de 180.000 habitantes que se han perdido en las tres provincias .

Asimismo, también han expuesto que al “compartir comunidad con Castilla” la media de renta es superior y por lo tanto “no hay derecho a recibir la cantidad estipulada por los Fondos Europeos”. Bajo esto, el lema utilizado será: “Defiende tu tierra, cuenta con UPL”.