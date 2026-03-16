UPL celebra duplicar votos en la provincia de Salamanca y convertirse en la cuarta fuerza

El cabeza de lista de UPL por Salamanca, Carlos Javier Salgado, acompañado de otros miembros de UPL en la presentación de la candidatura hace unos días.

A pesar de no conseguir procurador en la provincia de Salamanca, algo que se antojaba improbable, la UPL valora positivamente los resultados obtenidos en las recientes elecciones. Son 2.622 votos, un 0,58 puntos más que en los anteriores comicios.

De hecho, desde la formación se habla de un resultado “muy positivo” al haber casi duplicado su número de votos respecto a 2022 y convertirse en la cuarta fuerza de la provincia. Además, cabe destacar que UPL ha sido la formación más votada en municipios como La Zarza de Pumareda o El Tejado.

Una situación que deja un buen sabor de boca en el partido, cuyo presidente y candidato por Salamanca, Carlos Javier Salgado, ha destacado el crecimiento de la formación en la provincia, “una muestra de que hay una alternativa clara a los partidos generalistas mediante una formación como Unión del Pueblo Leonés, que antepone los intereses de Salamanca y basa su actividad política en defender la tierra”.

Unos resultados que son “una motivación” para seguir “peleando con más fuerza para lograr un mayor desarrollo para nuestra provincia”, ha valorado Salgado, que también señala que este crecimiento de muestra “que hay una tercera vía más allá del bipartidismo y la ultraderecha”.

Por último, el candidato de UPL por Salamanca ha reconocido que los resultados son “un espaldarazo” y que “cada vez hay más voces que reclaman la defensa del territorio”. Además, ha querido agradecer a los 2.622 salmantinos que han respaldado el proyecto.