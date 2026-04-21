UPL denuncia el “aislamiento ferroviario” de Salamanca tras simular un viaje a Barcelona

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado la “situación insostenible” de las conexiones ferroviarias de Salamanca tras publicar un vídeo en el que simulan el viaje real hasta Barcelona, que califican como una “odisea logística” provocada por el abandono institucional.

El recorrido comienza en Béjar a las 5:30 de la mañana en coche debido a la falta de ferrocarril y a la escasez de transporte público en la zona, recordando el cierre de la línea ferroviaria en 1985, lo que, según UPL, mantiene a la comarca aislada desde hace décadas.

Durante el trayecto, el partido denuncia también el “estado lamentable” de la autovía A-66, con tramos limitados a 80 km/h por su deterioro, una situación que atribuyen a la falta de mantenimiento del Ministerio de Transportes.

Ya en Salamanca, critican la mala coordinación de las conexiones ferroviarias, con largas esperas o tiempos de transbordo muy ajustados que dificultan completar el viaje sin incidencias. Finalmente, el trayecto se completa a través de Madrid, lo que, según UPL, evidencia la dependencia de la capital para acceder a la alta velocidad.

La formación leonesista asegura que esta realidad “no es un caso puntual, sino el día a día de miles de salmantinos”, y acusa al Gobierno de España de “condenar al oeste al aislamiento y la falta de oportunidades”.

Por ello, exigen la recuperación de conexiones ferroviarias dignas, la mejora urgente de las autovías A-66 y A-62 y la implantación de alternativas de transporte público eficaces en comarcas como la de Béjar.