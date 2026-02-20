UPL exige el vallado de la vía Salamanca-Medina para reducir en 20 minutos el viaje a Madrid

La formación leonesista insta a ADIF a completar la protección perimetral de la línea y a suprimir de forma urgente el paso a nivel de El Carpio para que los trenes puedan alcanzar los 200 km/h.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado formalmente la ejecución del vallado perimetral completo de la línea férrea entre Salamanca y Medina del Campo, así como la eliminación definitiva del paso a nivel de El Carpio. Según los leonesistas, estas dos actuaciones son piezas clave para modernizar un corredor esencial para la economía provincial que, sin embargo, sigue lastrado por deficiencias técnicas que afectan tanto a la seguridad como a la competitividad de los tiempos de trayecto.

Desde UPL señalan que la falta de este vallado impide que los trenes desarrollen su velocidad máxima potencial en este trazado. La organización subraya que, si se completara el cerramiento de la vía, el corredor podría elevar su velocidad hasta los 200 km/h, lo que tendría un impacto directo en la reducción de los tiempos de viaje hacia destinos clave como Madrid.

En cuanto al paso a nivel de El Carpio, los leonesistas denuncian que, a pesar de que el proyecto de supresión fue diseñado en el año 2021, cinco años después sigue sin ejecutarse. Consideran que este punto constituye uno de los principales "cuellos de botella" del trazado actual y aseguran que su eliminación permitiría una optimización de los tiempos de viaje de hasta 20 minutos, mejorando sustancialmente la conexión ferroviaria de la capital salmantina.

La formación también ha lamentado la lentitud en la electrificación del tramo hasta Fuentes de Oñoro, recordando que han pasado 25 años desde que se empezó a proyectar la electrificación de la línea completa. Para UPL, esta acumulación de retrasos es "injustificada" y supone un agravio para el futuro del transporte ferroviario en Salamanca.

Finalmente, Unión del Pueblo Leonés ha apelado a la "voluntad política" para desbloquear estos proyectos que ya están definidos y son técnicamente viables. Afirman que no es necesario realizar nuevos estudios ni grandes anuncios, sino simplemente pasar a la fase de ejecución para garantizar la cohesión territorial y una mayor eficiencia en un servicio que resulta vital para los ciudadanos salmantinos.