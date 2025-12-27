UPL pide a la Junta medidas urgentes tras dispararse un 128% los casos de violencia de género en Salamanca

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alzado la voz ante la Junta de Castilla y León para reclamar una mayor implicación institucional tras conocerse los preocupantes datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del tercer trimestre de 2025. Según las cifras vinculadas al Consejo General del Poder Judicial, la provincia de Salamanca ha registrado el peor dato de evolución de toda la comunidad autónoma, con un incremento interanual del 128% en el número de víctimas, situándose la cifra en 178 mujeres afectadas en este último periodo.

Desde la formación leonesista califican la situación de "especialmente alarmante" en la Región Leonesa, ya que Salamanca encabeza una tendencia negativa que comparten Zamora y León. En el caso zamorano, el aumento ha sido del 80% con 140 víctimas, mientras que en la provincia de León el repunte alcanza el 72% con 340 casos. Estas tres provincias lideran el ranking de crecimiento de la violencia machista en la comunidad, distanciándose de la evolución de las provincias castellanas, donde los incrementos fueron más moderados en Segovia (+33%), Burgos (+20%) y Soria (+15%), e incluso se registraron descensos en Valladolid, Ávila y Palencia.

Ante este escenario, UPL ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para pedir una valoración oficial a la Junta sobre este desplome en la seguridad de las mujeres en Salamanca y el resto de la Región Leonesa. Los leonesistas denuncian que estos datos son el reflejo de la inacción política y han reprochado duramente tanto al Partido Popular como al PSOE la falta de diálogo que ha impedido actualizar la Ley autonómica contra la violencia de género. Según UPL, la actual normativa tiene ya quince años y se ha quedado obsoleta frente a nuevas realidades como la violencia digital, la vicaria o la de segundo orden.

La formación lamenta que la "poca gana" del PP para tramitar la reforma y la "posición de máximos" del PSOE hayan servido de excusa para retirar un proyecto de ley que consideran esencial. Durante la tramitación, UPL presentó 37 enmiendas destinadas a reforzar la protección integral y adaptar el texto a las nuevas tecnologías, propuestas que quedaron sin efecto al retirarse el proyecto antes de su debate en pleno. Para los leonesistas, el enfrentamiento político entre los grandes partidos y el rechazo frontal de VOX a la existencia de la violencia de género han dejado a las víctimas en un "callejón sin salida", siendo las mujeres de provincias como Salamanca las principales perjudicadas por esta falta de consenso legislativo.