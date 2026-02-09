UPL presenta su candidatura por Salamanca a las elecciones autonómicas: "Es una lista cohesionada para seguir incidiendo en las necesidades de esta provincia"

El partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) he presentado este lunes 9 de febrero su candidatura por Salamanca a las elecciones autonómicas que tendrán lugar en el mes de marzo, con el objetivo de buscar el equilibro entre diferentes zonas de la provincia, defender sus intereses, plantear proyectos e iniciativas en positivo, así como los problemas que surgen o se arrastran, con el fin de "mejorar Salamanca" para que tenga un "mayor desarrollo".

La lista por la provincia salmantina estará encabezada por el número 1, el concejal de Guadramiro, Carlos Salgado, quien ha expuesto que se trata de una "candidatura muy bien confeccionada, fuerte y consolidada, que busca autonomía para llevar a cabo las necesidades de cohesión entre León, Zamora y Salamanca, buscando el equilibrio entre las diferentes zonas de la provincia, con un equipo capaz de identificar las necesidades existentes en cada de las comarcas".

Salgado tiene la confianza de contar con un equipo que "defiende" los intereses de los salmantinos, haciendo alusión a la representación con la que cuentan en la provincia con concejales y alcaldes que "ponen en valor municipios pequeños", donde justamente UPL tiene mayor representación.

Durante su comparecencia ha puesto sobre la mesa algunas de las cuestiones que han planteado en las Cortes de Castilla y León: "En esta pasada legislatura hemos demostrado un trabajo serio y riguroso en favor de los intereses de la provincia. Hemos logrado cerca de medio centenar de iniciativas que nos han robado relativas a la provincia de Salamanca con inversiones, como podría ser la nueva máquina de rayos para el Hospital de Béjar; la reparación de parte de la SA-305 en Ledesma; el canal de Villoria; la señalización de diversos monumentos en la CL-517, como podría ser el conjunto histórico de Ledesma o la torre de Guadramiro; o el hecho de que se actuase gracias a que nosotros alertamos de ello en las Cortes para evitar un desplome de parte de la muralla de Monleón".

Carlos Salgado, número 1 por UPL en Salamanca | Andrea Mateos

El presidente de UPL por Salamanca también ha hablado de otras inversiones que están pendientes de ejecución, pero que fueron aprobadas en Cortes y que, reiteran, "stamos deseando que se cumplan". Entre ellas ha nombrado, "la reforma de la carretera SA-212 entre Linares de Riofío y Vallejera de Riofrío que se encuentra en un estado lamentable; la instalación de una Unidad de Reproducción Asistida en el Hospital de Salamanca, que actualmente las salmantinas tienen que ir a Valladolid para esta cuestión cuando hay demanda suficiente en la provincia de Salamanca para cubrirlo y que, además, en este caso el sur de Zamora, también por tener más cercana a Salamanca incrementaría esa oferta; y, por otro lado, también el hecho de que se instale en Salamanca un Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que ahora mismo lo que hay es un centro de recepción de fauna, con menos funciones y menos personal, con lo cual para hechos o sucesos que sean bastante graves tienen que derivarlos a Valladolid; es otra cosa que se nos aprobó y que esperamos que se ejecute y que se cumpla con lo prometido".

De la misma manera, ha nombrado otras cuestiones olvidadas, que declara "están durmiendo el sueño de los justos", como son "el Centro de Salud del Zurguén que llevamos 16 años esperando que se ejecute, hemos presentado también diversas iniciativas para que se lleve a cabo y vemos que lo siguen demorando, ahora vuelven a prometerlo, a ver si de una santa vez cumplen con ello. También requerimos en esta pasada legislatura que se diese un mayor impulso al Centro de Salud de Posperidad o al colegio de Aldeatejada, afortunadamente en ese aspecto sí que ha habido mayor suerte. Y luego, en Cortes también otra otra cuestión que UPL reivindicó al Gobierno de una manera más indirecta estando la Junta, que es todo aquello que necesitamos en Salamanca, que depende del Gobierno Central, como podría ser pues el mal estado de las autovías A-66, A-62 y la N-630; que se devuelvan los servicios a Ciudad Rodrigo que hemos reclamado porque se quitaron cuando la pandemia y no han vuelto; que se supriman el paso a nivel de Babilafuente; que se agilice la recuperación de la Ruta de la Plata; o el puente intenacional de Masueco por el que en Las Arribes seguimos sin esa necesidad de paso a la frontera".

Presentación de la Candidatura de UPL a las elecciones autonómicas por la provincia de Salamanca | Andrea Mateos

UPL asegura ser "reivindicativa" para cuestiones que afectan a la provincia de Salamanca como los fondos transfronterizos: "Reclamamos que se invierta exclusivamente en las provincias fronterizas con Portugal, como son Zamora y Salamanca, porque no tiene mucho sentido que pase como en el último periodo de ayudas donde Valladolid sin ser fronteriza recibió más dinero que Zamora". También reclamarán que sean considerados una "entidad estadística para el acceso a los fondos europeos que incrementaría en unos mil millones de euros las ayudas a la región leonesa por tener una renta per cápita más baja que Castilla y que tendríamos posibilidad de acceder a ese extra de fondos".

La lista de UPL por Salamanca, encabezada por el número 1, Carlos Salgado, es la siguiente:

Carlos Salgado, presidente de UPL por Salamanca y concejal en Guadramiro Ángela Gómez, secretaria comarcal de Salamanca y alfoz Luis García, concejal en El Tejado, en la comarca de Béjar, y secretario provincial del partido Patricia de la zona de Ciudad Rodrigo Francisco Javier Recio, alcalde en la Zarza de Pumareda Laura Martínez Francisco Javier Martín, portavoz de UPL en Linares de Riofrío Sandra de Béjar Miguel que forma parte del Comité Ejecutivo Provincial Carmen de Béjar Suplementes: Emilio Mateos, Maria del Mar y Daniel.

Como conclusión, Salgado ha remarcado que "creemos que es una lista buena y cohesionada para seguir trabajando por Salamanca y para seguir incidiendo en las necesidades de esta provincia. La labor que se ha hecho en estos cuatro años en las Cortes, los salmantinos la pondrán en valor, pero es evidente que hemos puesto cuestiones sobre la mesa que sin ello no se hubiesen planteado; hay cuestiones que se han aprobado y otras que se han rechazado en las que seguiremos insistiendo como la conexión entre la A-62 y la A-50. Somos ambiciosos en estas elecciones y nos mostramos ilusionados; por las encuestas y por lo que palpamos en la calle creemos que vamos a crecer en Salamanca, Zamora y León, y el objetivo es lograr representación por la provincia de Salamanca y alcanzar un grupo parlamentario propio en las Cortes que da derecho a tener más iniciativa en los plenos para que las cuestiones tengan más protagonismo".