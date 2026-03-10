UPL propone centros de especialidades sanitarias para las comarcas alejadas de Salamanca para evitar “desplazamientos innecesarios”

El candidato por Salamanca de UPL para las Cortes de Castilla y León, Carlos Javier Santiago, ha puesto sobre la mesa la necesidad de dotar a zonas alejadas de la capital de Salamanca de centros de especialidades sanitarias para evitar “desplazamientos innecesarios”.

En ese sentido apuesta porque estos centros se sitúen en Vitigudino y Peñaranda al tratarse de la mayor “necesidad” y convertir los actuales centros de salud en centros de especialidades. De esta forma, se ampliaría “la cartera de servicios sanitarios y así se evitaría ciertos desplazamientos a Salamanca de los vecinos de estas comarcas”.

Entre las justificaciones, Carlos Javier Salgado, explica que, por ejemplo, hay una importante distancia geográfica entre la comarca de Vitigudino y las Arribes con el Hospital de Salamanca, un largo recorrido que además se debe realizar por carreteras convencionales, por ello, “aconsejo dotar a la zona de todos los servicios que puedan prestarse sin necesidad de desplazarse hasta la capital”.

Del mismo modo, el candidato por UPL defiende que la creación de este tipo de centros “se ampliarían las funciones sanitarias en la zona y, con ello, se podría dar una asistencia más cercana, con servicios que se prestarían ya en Vitigudino y en Peñaranda, evitando desplazamientos innecesarios hasta Salamanca a los vecinos de estas zonas, ayudando de este modo también a evitar un mayor colapso del Hospital de Salamanca, que registra la mayor lista de espera de la comunidad”, ha concluido valorando Carlos Javier Santiago, candidato de UPL por Salamanca a las Cortes de Castilla y León.