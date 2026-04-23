UPL reivindica a Salamanca como referente cultural mundial en el Día del Libro

Con motivo de la conmemoración del Día del Libro, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reivindicado la trascendencia internacional de Salamanca subrayando un hito histórico de primer orden: la capital salmantina alberga la biblioteca más antigua de todo el continente europeo. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la formación leonesista ha querido ensalzar el valor de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, destacando que este espacio constituye el epicentro de la memoria escrita en Europa.

Esta institución fue instituida en el año 1254 por el rey Alfonso X 'el Sabio' de León y Castilla y se encuentra ubicada en el emblemático edificio histórico de la Universidad. Su relevancia no solo reside en su longevidad, sino en el impresionante tesoro documental que custodia, entre el que destacan cerca de medio millar de ediciones incunables y unos tres mil volúmenes de manuscritos históricos. De entre todos ellos, sobresale el Liber canticorum et horarum de la reina Sancha de León, una pieza que data del año 1059 y que se consagra como el ejemplar más antiguo que posee la biblioteca.

Para los leonesistas, la existencia de estos manuscritos de incalculable valor da buena cuenta de la relevancia cultural de la ciudad a nivel mundial. Han insistido en que Salamanca es la "capital cultural de la Región Leonesa", una ciudad cuya vida y desarrollo laten al ritmo de su Universidad, la cual fue fundada originalmente en 1218 por el rey Alfonso IX de León como Estudio General del Reino de León.