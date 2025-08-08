UPL Salamanca exige al Consejero de Presidencia que aclare a qué región se refiere cuando habla de “nuestra región”

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en las Cortes autonómicas una pregunta dirigida al Consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, para que aclare a qué región se refiere cuando utiliza reiteradamente la expresión “nuestra región” en respuestas oficiales. El uso de este término aparece, por ejemplo, en una respuesta fechada el 17 de junio sobre la actividad de la Delegación de la Junta en Bruselas.

UPL denuncia que este uso es impreciso e incorrecto, ya que la comunidad autónoma de Castilla y León está compuesta por dos regiones diferenciadas: la Región Leonesa (Salamanca, Zamora y León) y parte de Castilla la Vieja (Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid). Los leonesistas recuerdan que ni la Constitución ni ninguna ley han suprimido estas regiones, que siguen existiendo dentro de una misma comunidad.

Además, apuntan que tanto la RAE como la Constitución distinguen entre los conceptos de “región” y “comunidad autónoma”, por lo que piden rigor institucional en el uso del lenguaje. Con cierta ironía, UPL pregunta si el consejero se refería a León o a Castilla, recordando que las Cortes ya aprobaron una resolución que desaconsejaba el uso del término “región” para aludir a toda la comunidad.