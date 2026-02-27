UPL toma Béjar como escenario para dar inicio a la campaña electoral en la provincia de Salamanca

UPL eligió Béjar en la noche de este pasado jueves para dar inicio a la campaña electoral en la provincia de Salamanca con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

El cabeza de lista del partido, el presidente Carlos Javier Salgado, y el secretario provincial y número tres en la lista, Luis García, fueron quienes asistieron a la tradicional pegada de carteles en representación de una campaña en la que Unión del Pueblo Leonés volvió a mostrar su apoyo hacia el mundo rural. Salgado manifestó que Béjar ha sido el lugar elegido para este arranque de camino a las urnas por ser "el perfecto ejemplo de la falta de compromiso de los partidos generalistas para dar futuro a nuestra tierra, pero también de la necesidad de revertir la grave situación socio económica que tenemos en la provincia y sobre todo en las comarcas rurales".

El cabeza de lista de UPL, Carlos Javier Salgado, y el número tres, Luis García, en la pegada de carteles en Béjar | UPL

El objetivo de este partido, según declaran, es "defender esta tierra, para luchar por un futuro digno y mucho mejor para la provincia de Salamanca y, en este aspecto, tanto Béjar como el resto de la provincia va a estar en el centro de nuestras políticas y va a focalizar nuestra actividad política en las Cortes”. También, desde el punto de vista del líder por Salamanca, los grandes partidos nacionales “no están enfocando sus políticas en el desarrollo de nuestras comarcas y, en este aspecto, la desindustrialización de Béjar y la falta de reposición del tejido económico y social bejarano es un perfecto ejemplo de ese abandono al que nos tienen sometidos a la provincia de Salamanca partidos como PP, PSOE o Vox”.

Desde UPL afirman iniciar la campaña electoral “con optimismo y el convencimiento de que Unión del Pueblo Leonés va a tener un gran crecimiento, y de que los salmantinos nos van a impulsar y dar fuerza para seguir luchando y defendiendo los intereses de la provincia de Salamanca en las Cortes autonómicas”.