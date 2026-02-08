Urgencias y Atención Primaria, bajo la lupa de un estudio pionero en Castilla y León

Castilla y León lanzará en 2026 un nuevo programa de registro para analizar qué ocurre con los pacientes tras ser atendidos en los servicios de urgencias y cómo se gestiona su seguimiento desde los centros de salud. El objetivo principal es mejorar la continuidad asistencial y reducir la fragmentación de la atención entre niveles sanitarios, un momento crítico en el que se decide si los problemas de salud se resuelven correctamente o derivan en complicaciones y reingresos evitables.

El estudio, que se desarrollará durante 53 semanas a través de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, recopilará información de consultas de medicina de familia y pediatría. Los profesionales participantes registrarán de forma sistemática los casos de pacientes que acuden a su consulta tras una atención urgente, incluyendo urgencias hospitalarias, Puntos de Atención Continuada (PAC) o intervenciones de emergencias extrahospitalarias.

Entre los datos que se recogerán se incluyen los motivos de consulta en urgencias, diagnósticos al alta, realización de pruebas, interconsultas con especialistas, ingresos hospitalarios y cualquier seguimiento posterior en Atención Primaria. Además, se analizarán factores asociados a la utilización de urgencias, como edad, enfermedades crónicas, nivel educativo, situación laboral y accesibilidad a los centros de salud.

La iniciativa pondrá especial foco en los pacientes más vulnerables, como mayores y personas con patologías crónicas, cuyo seguimiento deficiente aumenta el riesgo de complicaciones. Los médicos de familia y pediatras enviarán semanalmente la información, que será analizada de manera agregada para identificar fallos de coordinación y oportunidades de mejora en la atención sanitaria.

La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, que participa en este proyecto, es un sistema de vigilancia y análisis epidemiológico que reúne a unos 330 profesionales, entre médicos, pediatras, enfermeros, epidemiólogos y personal de apoyo. Su objetivo es aportar datos fiables para reforzar la investigación y la salud pública en la Comunidad.