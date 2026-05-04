Las urgencias del hospital de Salamanca contarán con un mayor número de asientos y más espacio

La sala de espera del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca contará con un mayor espacio, gracias a un proyecto de ampliación que se ha iniciado este mismo lunes, 4 de mayo.

La obra se centrará en ampliar el espacio dedicado a la sala de espera, algo que hará que se pueda ubicar un mayor número de asientos y cumplir la demanda de necesidades asistenciales.

El proyecto se desarrollará en cuatro fases y con un plazo estimado de cuatro meses, tal y como han informado fuentes del CAUSA, y se llevará a cabo con una actuación de 388 metros cuadrados y un presupuesto cercano a los 350.000 euros.

Según la información del proyecto, se pasará de 67 a 163 metros cuadrados en la sala de espera, además de la ampliación del espacio de espera de pacientes ambulantes de urgencias y una sala de estar de celadores.

Esta nueva obra hará que la sala de espera quede dividida en dos áreas diferenciadas, una situación que, en caso de necesidad, permitirá separar los pacientes por su patología.

A mayores, se creará en el acceso a pacientes un espacio de recepción de los celadores del servicio y se modificará la distribución de la zona de esta de ambulancias, todo ello en la superficie exterior que actualmente se encuentra sin ocupación.

Por último, las obras también contemplan ampliar el acerado y la creación de una zona de recepción y llegada en la entrada de Urgencias.Durante la ejecución de este proyecto el actual acceso de pacientes cambiará, poniendo en marcha uno temporal con el que se busca tener el menor impacto posible en el día a día de pacientes y trabajadores.

No obstante, desde el Hospital se informa que se podrán modificar algunos tiempos de espera en pacientes que no tengan riesgo vital o sean derivados por su médico de referencia. Por ello, desde el hospital se recuerda que se mantiene en funcionamiento el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Salamanca, ubicado en la calle Valencia.