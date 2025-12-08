Las Úrsidas iluminarán el cielo desde el 17 al 26 de diciembre, con mayor actividad durante la noche del día 22

Las Úrsidas son la última lluvia de meteoros del año, que se encargarán de iluminar el cielo durante la noche desde el 17 al 26 de diciembre, pero que lo hará con mayor intensidad el día 22, que es cuando está previsto que alcanzarán su máximo.

El Observatorio Astronómico Nacional describe que “su tasa de actividad es modesta, entre 10 y 50 meteoros por hora, con una velocidad de 33 kilómetros por segundo”. De manera, que estas estrellas fugaces suelen pasar desapercibidas, principalmente porque están situadas entre dos lluvias de meteoros con una tasa de actividad mucho más alta: las Gemínidas y las Cuadrántidas.

Las Gemínidas ya están teniendo lugar, de hecho, se pueden observar ya por las noches, aunque el día máximo está previsto para dentro de una semana, el domingo 14 de diciembre, siendo una semana antes que las úrsidas.

Las Cuadrántidas, por su parte, llegarán dos semanas después, ya con el inicio del nuevo año, alcanzando su máximo el 3 de enero, aunque su observación tiene fecha de inicio ya el día 28 de diciembre.