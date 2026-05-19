La USAL logra tres reconocimientos regionales por innovación y emprendimiento científico

La Universidad de Salamanca ha sido reconocida con tres distinciones en las ediciones 2025 de los concursos regionales Desafío Universidad-Empresa e Iniciativa Campus Emprendedor, impulsados dentro del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE 2024-2027). Los premios ponen en valor proyectos vinculados a la transferencia tecnológica, la economía circular y la creación de empresas basadas en el conocimiento científico.

Los galardones, promovidos por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a través de FUESCYL y gestionados en la USAL por su Fundación General, se entregarán el próximo 5 de junio en la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

Dos premios para la USAL en el concurso Desafío Universidad-Empresa

La Universidad de Salamanca ha obtenido el segundo y el tercer premio en el certamen Desafío Universidad-Empresa, orientado a impulsar soluciones innovadoras a retos tecnológicos planteados por empresas y entidades.

El segundo premio, dotado con 10.000 euros, ha recaído en el proyecto “LENTISTAB: Desarrollo y Validación de un sistema de liofilización de vectores lentivirales”, liderado por el grupo de investigación Biomedicina de Enfermedades Raras y dirigido por el investigador Jesús Lacal Romero.

Por su parte, el tercer premio, con una dotación de 8.000 euros, ha sido para el proyecto “Revalorización de RCDs en formulaciones para impresión 3D cerámica”, desarrollado por el grupo MACOIN: Materiales, Construcción e Industria, Tecnologías Sostenibles y Patrimonio, bajo la dirección de Daniel Merino Maldonado y María Natividad Antón Iglesias.

El proyecto plantea la creación de nuevos materiales sostenibles para construcción mediante impresión 3D, utilizando residuos de construcción y demolición junto a residuos orgánicos agroalimentarios.

Además, la USAL ha logrado situarse entre los finalistas del concurso Iniciativa Campus Emprendedor con el proyecto empresarial RareBio Tech, promovido también por Jesús Lacal Romero, profesor e investigador del Departamento de Microbiología y Genética.

La iniciativa ha sido seleccionada como uno de los tres proyectos mejor valorados en la categoría “Proyecto Empresarial”, destinada a apoyar nuevas empresas innovadoras surgidas del ámbito universitario.

El proyecto competirá en la fase final del próximo 5 de junio por uno de los tres premios principales, dotados con ayudas económicas de hasta 10.000 euros para la constitución de la futura empresa.