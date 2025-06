‘En vacaciones no me abandones’: Salamanca promueve una nueva campaña contra el abandono de mascotas en verano

Presentación de la campaña 'En vacaciones no me abandones' por la concejala de Medio Ambiente María José Coca

La concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal, María José Coca ha presentado en la mañana de este lunes 30 de junio una nueva campaña impulsada desde el Ayuntamiento de Salamanca contra el abandono de mascotas en la época estival.

Con la llegada del buen tiempo son muchas las familias que se disponen a viajar para disfrutar del verano sin saber muy bien qué hacer con sus mascotas. En este caso, el abandono no es una opción, y esto es justamente lo que recalcan desde el Consistorio salmantino bajo el lema ‘En vacaciones no me abandones’. Se repartirán carteles en establecimientos de mascotas y en las instalaciones municipales (piscinas, bibliotecas y centros de participación), así como en las redes sociales.

Apunta Coca que “un animal no es un capricho ni un juguete, es una responsabilidad” y como tal hay que cuidarlo. De manera que si nos vamos de vacaciones lo idóneo sería que nuestra mascota nos acompañase, de lo contrario existen otras opciones como dejarlo a cargo de un familiar o persona de confianza, un campamento o una residencia para canes donde lo cuiden mientras sus dueños regresan de un también merecido descanso.

Entre las principales causas de abandono destacan, según señala la concejala, los problemas de comportamiento y las reproducciones no controladas, por lo que insta a la esterilización de las hembras. Evitar el abandono, subraya, evitaría también costes de recogida para la ciudadanía y accidentes de tráfico, insistiendo en la importancia de adoptar animales.

Según las cifras aportadas por el propio Ayuntamiento en el Centro Municipal de Protección Animal suele haber entre diez y veinte perros en función de la época, aumentando cuando llegan los meses de verano. Las cifras se mueven entre los veinticinco y los treinta animales en el caso de los gatos. Sin embargo, la concejala sí ha asegurado que el número de abandonos en 2024 es menor respecto a 2023, aunque en 2025 se han recibido más avisos, pero al mismo tiempo se han recogido más animales, localizándolos gracias al microchip. Concretamente, en lo que llevamos de año se han atendido 99 avisos, recogiéndose 73 animales (53 perros y 20 gatos) y de ellos 19 perros y 8 gatos han sido devueltos a sus propietarios.

De forma paralela a esta campaña de abandono, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene en activo una campaña para prevenir también el abandono de gatos, concienciando a las personas de la obligación de identificar a los animales mediante microchip y proceder a la esterilización, destacando que en Salamanca hay en la actualidad medio centenar de colonias y un 80% de la esterilización, aunque se pretende llegar al 100%. De forma paralela está en marcha el curso de formación de alimentadoras que lo están realizando unas 70 personas.

En caso de que encuentre un animal abandonado en la calle hay que dar aviso de inmediato a la Policía Local a través del número de teléfono 923194440. Al Centro Municipal de Protección Animal se le puede contactar a través del 686622689 en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas durante todos los días de la semana.