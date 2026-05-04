"Vagos", "ineptos" y "parásitos": los insultos del jefe de Urgencias a enfermeros y celadores del Hospital de Salamanca

La noche del 30 de abril en la madrugada al 1 de mayo en torno a las 05:00 horas, el médico adjunto responsable del nivel IV-V de Urgencias, Jorge García Criado, se dirigió al personal del control de enfermería del área G1 en un tono elevado y con expresiones despectivas, según recoge un escrito remitido a la dirección del hospital por el equipo de Enfermería y Celadores de Urgencias.

Según explican, el médico adjunto responsable, Jorge García Criado, entró en el control con un tono elevado y actitud brusca, recriminando al personal que no se estaba cumpliendo una orden. Sin embargo, los profesionales aseguran que dicha indicación no aparecía en el sistema ni había sido comunicada claramente.

Durante la discusión, el responsable de urgencias se dirigió al equipo con frases como: “Manda huevos que os estéis tocando los cojones aquí…” y “Que aquí el único que está trabajando soy yo. Parece que estáis haciendo la huelga vosotros y no yo”. Además, varios trabajadores afirman que también recibieron insultos directos, siendo llamados “vagos”, “ineptos” y “parásitos”.

El incidente ocurrió mientras otros compañeros seguían trabajando y con pacientes presentes en la sala de espera, que pudieron escuchar lo sucedido. Según el personal, en ese mismo momento se estaba atendiendo la tarea que el médico reclamaba y además, aportan una captura del gestor de colas en la que no constaría la orden mencionada por el facultativo.

En el escrito dirigido a la dirección del hospital, los profesionales expresan su descontento con la actuación del médico y solicitan que no se repitan este tipo de comportamientos, al considerar que se produjo una falta de respeto y un posible abuso de autoridad hacia el personal presente.

El Equipo de Enfermería y Celadores de Urgencias insisten en que estaban cumpliendo con su trabajo y esperan que se tomen medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.