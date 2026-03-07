Vecinos de Garrido denuncian la permanencia de goteras, problemas de salubridad y obras que "no terminan nunca" en el Centro de Salud 'Sisinio de Castro'

Los vecinos de Garrido vuelven a manifestarse en forma protesta por el estado en que se encuentra el Centro de Salud de Garrido Norte 'Sisinio de Castro'. Se quejan de goteras, problemas de salubridad y obras que, apuntan, "no terminan nunca".

Las asociaciones vecinales del barrio han vuelto a enviar un nuevo escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en el que denuncian una vez más la situación en la que se encuentra el centro. Lamentan no haber recibido todavía respuesta a este escrito que fue enviado en octubre del pasado año, sobre unos problemas que llevan anunciando desde enero de 2024.

Las humedades y los desprendimientos de los techos se producen, señalan, incluso cuando se está atendiendo a los propios pacientes, lo que, sin duda, genera gran preocupación entre pacientes y sanitarios. De hecho, dicen que hay "presencia constante de cubos para regoger filtraciones que generan también riesgo de resbalones y caídas".

Este Centro de Salud lleva ya dos años en obras y las quejas, a la par que los problemas, no hacen solo que aumentarse: mala climatización del edificio, puerta principal deteriorada y atascada, camillas que son antiguas...

Dada la falta de soluciones, los vecinos de este barrio exigen una "respuesta oficial" en un plazo de quince días desde el 22 de febrero al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al que le solicitan: un calendario definitivo de finalización de las obras; un informe técnico actualizado sobre el estado del edificio; medidas inmediatas para garantizar la seguridad y salubridad de pacientes, usuarios y profesionales; un plan de climatización adecuado; y la renovación de equipamientos obsoletos y mejoras de accesibilidad.

De seguir siendo ignorados, notifican que podrán en marcha movilizaciones y emprenderan acciones administrativas y/o jurídicas: “No aceptamos que se normalice el deterioro de nuestros centros de salud ni que los vecinos de Garrido sean tratados como ciudadanos de segunda”, expresan en un comunicado remitido a los medios de comunicación.