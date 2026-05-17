Vecinos de Huerta Otea denuncian el estado de los parques del barrio: “Salen hasta culebras”

Fotodenuncia por el estado de algunas zonas del barrio de Huerta Otea

Algunos vecinos del barrio de Huerta Otea han denunciado el estado en el que se encuentran algunos parques y jardines de este distrito, en el conviven miles de personas y que cada año crece va en aumento.

Fotodenuncia por el estado de algunas zonas del barrio de Huerta Otea | ¡

Según han indicado, algunas de las zonas se encuentran sin segar, además de estar en un “estado lamentable, esto es todos los años igual”, pidiendo al propio consistorio que ponga soluciones a la maleza que seguirá creciendo durante las próximas semanas.

Por otro lado, no han dudado en indicar que en algunas zonas, como en el parque Juan Tenorio, han llegado a visualizar culebras, alegando que se debe a la crecida de las plantas en los diferentes lugares del barrio.