Veinte escritores cobran vida en Salamanca para rendir un homenaje permanente a la literatura por el Día del Libro

Hace tres décadas que la UNESCO fijó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro, al ser una fecha clave por haber fallecido tres hombres de suma importancia para la literatura universal que después se convirtieron en leyenda: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La muerte de los tres ocurrió alrededor de esta fecha ya que, aunque Cervantes falleció el 22 de abril, su entierro fue el día 23.

Treinta y un años después de esta efeméride, Salamanca acoge una iniciativa impulsada por la Asociación ZOES a través del Grupo Libros – Pelis para rendir un homenaje permanente a la literatura y reconocer a escritores de gran relevancia.

Antonio Machado, Carmen Maite Gaite, Emilia Pardo Bazán, Federico García Lorca, Fray Luis de Granada, Gloria Fuertes, Isabel Allende, Joaquín Costa, José Saramago, Juan Picornell, Léon Felipe, Lucia de Medrano, Luis Vives, Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno, Miguel Delibes, Miguen Hernández, Valle Inclán, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf son los nombres que ya forman parte de la vida del barrio del Oeste.

Banco con la placa de Miguel de Cervantes en el barrio del Oeste | Mateo G.J.

Su recuerdo ya habita en la calle Gutenberg, el lugar, que según relata Inmaculada Cid, presidenta de ZOES, ha sido elegido por ser el inventor de la imprenta y para honrar la memoria de estos ilustres personajes. Estos veinte nombres figuran ya en una placa identificativa sobre los veinte bancos que hay en la vía como parte de una iniciativa cultural, que busca acercar la cultura a los salmantinos a través de elementos cotidianos del mobiliario urbano.

Desde la propia Asociación detallan que a cada banco se le ha asignado una figura literaria en cuyas placas se incluye el nombre del autor y las fechas en las que vivió para invitar a la ciudadanía a conocer su historia y reencontrarse con sus letras sentados sobre su propio nombre.

Antonio Machado: (1875-1939)

Carmen Martín Gaite: (1925-2000)

Emilia Pardo Bazán: (1851-1921)

Federico García Lorca: (1898-1936)

Fray Luís de Granada: (1504 y 1588)

Gloria Fuertes: (1917-1998)

Isabel Allende: (1942)

Joaquín Costa: (1846–1911)

José Saramago: (1922-2010)

Juan Picornell: (1883-1954)

León Felipe: (1884–1968)

Lucia de Medrano: (1484-1527)

Luis Vives: (1492–1540)

Miguel de Cervantes: (1547-1616)

Miguel de Unamuno: (1864-1936)

Miguel Delibes: (1920-2010)

Miguel Hernández: (1910-1942)

Valle Inclán: (1866-1936)

Simone de Beauvoir: (1908-1986)

Virginia Woolf: (1882-1941)

A mayores de esta iniciativa, este miércoles el barrio del Oeste impulsó otra nueva propuesta en la víspera del día del libro donde vivió una jornada conmemorativa, una quedada de lectura al aire libre en la que varias personas pudieron leer, compartir opiniones e incluso recomendar otros libros estrenando ya los bancos con los nombres de los escritores y transformando la calle Gutenberg en un punto improvisado de lectura compartida. Esta se trata de una actividad con futuro que se pretende dejar fijada en este barrio salmantino para próximas celebraciones del Día del Libro, donde además para incentivar la lectura se regalaron libros.

Quedada de lectura en el Barrio del Oeste | Mateo G.J.

Pero, no solo será el barrio del Oeste quien apoye este año el Día del Libro, Salamanca capital también celebra este día dedicado a la figura de Francisco de Vitoria al coincidir con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante todo este jueves, de 10:00 a 22:00 horas, la Plaza Mayor se convertirá en un punto de encuentro de lectura con la participación de 25 librerías que ofrecerán un 10% de descuento y junto a cada libro los compradores recibirán uno de los 10.000 marcapáginas numerados que, un año más, ha editado el Ayuntamiento de Salamanca con la imagen de Francisco de Vitoria.

Quedada de lectura en el Barrio del Oeste | Mateo G.J.

A mayores, hay otras actividades que se han podido realizar y que se siguen pudiendo hacer esta semana alrededor de la lectura en diferentes pueblos salmantinos.

El Día del Libro en la provincia

Guijuelo ha tenido durante toda la semana y hasta este viernes actividades de animación a la lectura en la ludoteca municipal; Alba de Tormes también ha acogido una intensa programación cultural por el Día del Libro que finalizará el domingo 26 con la apertura de la feria, contando al igual que en la capital con diferentes librerías participantes. El sábado tiene programada una ruta literaria por el municipio con salida desde el Castillo de los Duques de Alba.

En Villares de la Reina también han celebrado la Semana del Libro donde quedan dos actividades programadas para el día 27 con una visita de los alumnos del colegio a la Biblioteca Municipal Luis Tristán y un cuentacuentos; entre las actividades que ha habido en Carbajosa queda ‘El sombrero loco’ hasta el día 26 en el Centro Joven a las 18:00 horas, ‘El Ministerio de la fruta prohibida’ en el mismo lugar hasta el día 25 de 19 a 21 horas, ‘Colorea tu marcapáginas’ hasta el día 26 también en la biblioteca municipal y ‘Leeflix’ un powerpoint interactivo que se proyectará en el aula de informática; Aldeatejada por su parte ha acogido dos concursos 'Leyendo en lugares curiosos' y ‘Pasaporte lector’, cuyo objetivo es el fomento de la lectura; y Castellanos de Moriscos mantendrá hasta este viernes un mercadillo solidario junto a la exposición ‘Olvidados entre páginas’ y una cita a ciegas con la lectura en la biblioteca.

Por último, Ciudad Rodrigo ha sido otro de los pueblos que ha vuelto a apostar por la feria del libro, aunque en esta ocasión ya se celebró el pasado fin de semana con la puesta en marcha de una nueva iniciativa invitando a los establecimientos hosteleros a sumarse mediante la creación del denominado “Pincho de Feria del Libro”.