Una veintena de colegios públicos de Salamanca, autorizados para implantar el primer ciclo de educación infantil

Una veintena de colegios públicos en la provincia de Salamanca son autorizados para implantar el primer ciclo de educación infantil que comprende las edades de 0 a 3 años.

La orden EDU/1467/2025, de 15 de diciembre, publicada en el BOCYl de este miércoles es la que autoriza este tipo de enseñanzas en varios centros públicos de Castilla y León. Según indican desde la Junta, la Comunidad ha recibido un incremento en la oferta de plazas públicas enmarcadas dentro del "Programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil con nuevas plazas en centros educativos de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años".

Con esta autorización, los centros que hayan sido autorizados podrán adaptarse a las necedidades de escolarización de cada localidad, respetando las ratios de alumnado establecidas para este ciclo.

En el caso de la provincia de Salamanca han sido autorizados los siguientes colegios:

CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes con 1 unidad y 13 plazas en total

CEIP Miróbriga de Ciudad Rodrigo con 3 unidades y 41 plazas (8 de 0-1; 13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Nuestra Señora del Carmen de Ledesma con 1 unidad y 20 plazas

CEIP Buenos Aires-Gabriel Martín de Salamanca con 1 unidad y 13 plazas

CEIP Campo Charro de Salamanca con 2 unidades y 33 plazas (13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Féliz Rodríguez de la Fuente de Salamanca con 3 unidades y 41 plazas (8 de 0-1; 13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Filiberto Villalobos de Salamanca con 2 unidades y 33 plazas (13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Francisco de Vitoria de Salamanca con 3 unidades y 41 plazas (8 de 0-1; 13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Gran Capitán de Salamanca con 2 unidades y 33 plazas (13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Lazarillo de Tormes de Salamanca con 1 unidad y 13 plazas

CEIP León Felipe de Salamanca con 2 unidades y 33 plazas (13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Padre Manjón de Salamanca con 1 unidad y 13 plazas

CEIP Rufino Blanco de Salamanca con 1 unidad y 20 plazas

CEIP Santa Catalina de Salamanca con 1 unidad y 13 plazas

CEIP Villar y Macías de Salamanca con 2 unidades y 26 plazas

CEIP Virgen de la Vega de Salamanca con 1 unidad y 13 plazas

CEIP San Blas de Santa Marta de Tormes con 3 unidades y 46 plazas (26 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Piedra de Arte de Villamayor con 1 unidad y 13 plazas

CEIP Villares de la Reina con 2 unidades y 33 plazas (13 de 1-2; y 20 de 2-3 años)

CEIP Manuel Moreno Blanco de Vitigudino con 1 unidad y 13 plazas

El resto de los colegios de la Comunidad que han sido autorizados se pueden consultar en el siguiente documento.