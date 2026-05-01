La Vera Cruz celebra sus 520 años con la procesión del Lignum Crucis

La Cofradía de la Vera Cruz cumple 520 años al servicio de la historia de Salamanca, consolidándose como la hermandad más antigua de la Diócesis de Salamanca siendo una de las instituciones más arraigadas en la tradición de la Semana Santa charra.

Para ello, se han programado varias actividades para el puente de mayo, incluyendo, como no, el sábado y el domingo con diferentes eventos, además de una procesión para conmemorar estas fechas.

Este sábado, 2 de mayo, la Capilla de la Vera Cruz acogerá la proyección audiovisual fotográfica de “El latido del Campo de San Francisco: un retrato íntimo de la Vera Cruz”, donde Manuel López Martín ha elaborado este evento junto a Turismo de Salamanca.

El latido del campo san francisco

Por otro lado, el domingo, 3 de mayo, a las 12:30 horas tendrá lugar en la Capilla de la Vera Cruz una Santa Misa por el quinto domingo del tiempo de Pascua, coincidiendo este domingo con la salida de la procesión del Lignum Crucis en el relicario pequeño.

Además, la reliquia podrá admirarse junto al altar el viernes, 1 de mayo, y el sábado, 2 de mayo, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y también el domingo desde las 11:00 horas.