Los veterinarios piden una nueva especialidad de 'Salud Pública Veterinaria'

Los veterinarios de Castilla y León piden a la Consejería de Sanidad la creación de la nueva especialidad de 'Salud Pública Veterinaria'.

Esta petición se ha producido en la mañana de este jueves en una reunión para presentar a los nuevos representantes del Consejo Autonómico de la Profesión Veterinaria, donde los profesionales veterinarios han insistido en que el acceso a la formación sanitaria especializada en Salud Pública “resulta esencial”, según indica ICAL, por ser una profesión sanitaria que desarrolla funciones en ámbitos como la educación para la salud, la vigilancia de la salud animal y humana, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la investigación, la gestión sanitaria, los laboratorios de Salud Pública o las labores de inspección y control sanitario.

En este encuentro participaron el presidente del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, Rufino Álamo; la secretaria del mismo, Elena Laguno, y el vocal Juan José Gutiérrez se reunieron con las directoras generales de Salud Pública y con la de Personal y Desarrollo Profesional de la Consejería de Sanidad, Cristina Granda y Sonsoles García, respectivamente.