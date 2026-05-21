Viajar de Salamanca a Madrid por 60 euros al mes y sin límite: así funciona el Abono Único de Renfe

Moverse entre Salamanca y Madrid, hacer escapadas por España o viajar sin mirar el precio de cada billete ya es una realidad para miles de usuarios gracias al nuevo Abono Único impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La medida, en funcionamiento desde el pasado 19 de enero, permite viajar de forma ilimitada durante 30 días en trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses de todo el país por 60 euros al mes, una tarifa que baja hasta los 30 euros para los menores de 26 años.

Entre los trayectos incluidos se encuentra la línea Madrid-Salamanca, uno de los trayectos más utilizados por estudiantes, trabajadores y viajeros salmantinos que se desplazan con frecuencia a la capital.

En apenas cuatro meses, el programa ya ha superado los 1,5 millones de viajes registrados en servicios de Renfe, de los cuales más de 1,3 millones corresponden a trenes de Media Distancia como el que conecta Salamanca con Madrid. La tarifa reducida para jóvenes está siendo además la gran protagonista. Más del 67 por ciento de los viajes realizados con el Abono Único corresponden a menores de 26 años, un perfil muy presente también en Salamanca debido al peso universitario de la ciudad.

El abono puede adquirirse tanto en la web de Renfe como en taquillas y máquinas autoventa. Para obtenerlo es necesario presentar DNI o NIE, además de facilitar un teléfono móvil y correo electrónico. En el caso de los jóvenes, deben registrarse previamente en la página del Ministerio de Transportes para acceder a la bonificación.

Otra de las novedades más llamativas es que el sistema también integra los viajes en autobús. Es decir, un usuario puede viajar en autobús y después continuar su trayecto en tren usando el mismo abono sin coste adicional. Además, Renfe advierte de que el uso indebido del Abono Único puede acabar en bloqueo temporal. No cancelar reservas, acumular ausencias o utilizarlo con otra persona podría dejar al usuario sin acceso al bono durante 60 días.