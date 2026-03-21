Los viajeros internacionales de Castilla y León tendrán a su disposición 8.000 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla
La Junta adquiere dosis para dos años de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 220.064 euros destinado al suministro de 8.000 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla, incluidas en el programa de vacunación de viajeros internacionales de la Junta de Castilla y León.
El acuerdo es para la adquisición de dosis durante dos años para una adquisición de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, ya que la vacunación es obligatoria frente a la fiebre amarilla para viajeros internacionales que visiten países afectados (endémicos o con epidemia).
Esta vacuna protege frente al posible contagio de la enfermedad y evita su transmisión desde países endémicos a cualquier otro sin la enfermedad, pero con los condicionantes necesarios para que no se pueda transmitir.
Estas vacunas que se administran a los viajeros pueden ser solicitadas con antelación al viaje en los Centros de Vacunación Internacional de los que dispone la Junta de Castilla y León en las nueve provincias. En el año 2025 estos Centros atendieron un total de 17.114 viajeros y administraron 27.490 vacunas.
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