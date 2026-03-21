Los viajeros internacionales de Castilla y León tendrán a su disposición 8.000 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 220.064 euros destinado al suministro de 8.000 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla, incluidas en el programa de vacunación de viajeros internacionales de la Junta de Castilla y León.

El acuerdo es para la adquisición de dosis durante dos años para una adquisición de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, ya que la vacunación es obligatoria frente a la fiebre amarilla para viajeros internacionales que visiten países afectados (endémicos o con epidemia).

Esta vacuna protege frente al posible contagio de la enfermedad y evita su transmisión desde países endémicos a cualquier otro sin la enfermedad, pero con los condicionantes necesarios para que no se pueda transmitir.

Estas vacunas que se administran a los viajeros pueden ser solicitadas con antelación al viaje en los Centros de Vacunación Internacional de los que dispone la Junta de Castilla y León en las nueve provincias. En el año 2025 estos Centros atendieron un total de 17.114 viajeros y administraron 27.490 vacunas.