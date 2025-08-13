Los viajeros en tren de Salamanca a Madrid siguen teniendo que combinar tres y autobús

La línea ferroviaria que une Madrid con Ávila permanece cortada este miércoles debido a trabajos de tala y retirada de vegetación calcinada en la zona afectada por el incendio forestal de San Bartolomé de Pinares (#ifsanbartolomédepinares).

En Salamanca, la interrupción obliga a los viajeros con destino Madrid a realizar un recorrido combinado: primero tomar el tren habitual hasta Ávila y, desde allí, continuar el trayecto en autobús hasta la capital. Renfe mantiene el servicio alternativo por carretera para garantizar la conexión, aunque advierte de posibles retrasos y recomienda prever más tiempo de viaje.

Los trabajos en la zona afectada se realizan por motivos de seguridad, para evitar la caída de árboles quemados sobre la vía. No se ha concretado todavía la fecha exacta de reanudación del servicio ferroviario completo.

Mientras tanto, la estación de Salamanca sigue informando a los usuarios de los horarios y frecuencias del transporte alternativo, con la previsión de que la situación se prolongue, al menos, durante los próximos días.