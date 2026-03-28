Algunos viajes del tren Barcelona-Galicia/Salamanca sufrirán modificaciones en sus horarios hasta el próximo mes de julio

Durante los próximos meses, en algunos tramos horarios de los fines de semana, la circulación ferroviaria va a cambiar. En concreto, aquella que pase por la estación de Palencia, algo que afecta a los viajes del Alvia Barcelona-Galicia/Salamanca.

El motivo tras todo esto son los trabajos que Adif está desarrollado para llevar a cabo la construcción de la línea de alta Velocidad a Cantabria, algo que ha obligado a Renfe a reorganizar los servicios que presta, también en las conexiones con Asturias, Santander y León, desde el 21 de marzo.

Esta situación se mantendrá en el tiempo, puesto que más allá del 21, 22, 28 y 29 de marzo, también se verán afectados los tres en abril (los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26), en mayo (los días 2, 3 y 9) y en todos los sábados y domingos de junio y julio.

Asimismo, Renfe explica que se producirán algunos transbordos por carretera para los trenes afectados por el tramo horario en el que se cortará la via. En el caso de los trenes del servicio Transversal Alvia Barcelona-Galicia/Salamanca, modificarán parte de su recorrido por estas obras con transbordos por carretera entre Miranda y León.

Aquellos viajeros que hubieran adquirido su billete con antelación para alguno de los trenes afectados y prefieran modificar su viaje, podrán hacerlo sin coste ya que Renfe ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos. Aconsejan a los viajeros consultar los horarios de sus trenes antes de viajar y recuerdan que los horarios y recorridos de los servicios podrían acumular demoras o sufrir modificaciones durante el transcurso de los cortes programados por estas obras; Renfe informará puntualmente, a través de sus canales de comunicación oficiales, a los clientes de las posibles modificaciones en sus trenes o en los planes alternativos programados, en el caso de producirse por necesidades operativas