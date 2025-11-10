Víctimas reales y servicios de emergencia protagonizan un Road Show para concienciar a 321 jóvenes salmantinos sobre las tragedias viales

Un total de 321 alumnos de primero de Bachillerato de Salamanca han asistido este lunes al 'Road Show' multimedia de alto impacto, un evento que recrea un accidente de tráfico y expone sus consecuencias a través de los testimonios de víctimas, familiares y profesionales de los servicios de emergencia. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, busca fomentar la conciencia y la toma de decisiones responsables en los jóvenes frente a conductas de riesgo al volante.

El evento, al que asistió el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, comenzó con una escenificación inmersiva para los estudiantes, simulando un ambiente de discoteca con un DJ. La narrativa dramática se centró en la figura de un joven que, tras reconocer haber bebido varios combinados, decide conducir. La historia describe cómo este joven planea hacer el trayecto de Salamanca a Valladolid en tan solo media hora e incluso invita a sus hermanos menores a consumir alcohol, alegando que es la única forma de divertirse, una conducta que culmina en la tragedia vial.

El Road Show utilizó vídeos impactantes de accidentes de tráfico reales para ilustrar las consecuencias de la velocidad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol y las salidas nocturnas.

Tras la recreación, intervino un policía local de Salamanca, identificado como Jorge, quien compartió su experiencia. El agente hizo alusión directa a los recientes accidentes ocurridos en la ciudad este fin de semana, lamentando el fallecimiento de una persona y recordando también el trágico accidente que tuvo lugar en el Hospital, donde varios jóvenes viajaban juntos en el coche.

El evento continuó con el testimonio de los demás protagonistas—un bombero, un médico, familiares y una persona con lesión medular—cuyo objetivo es que los alumnos comprendan el papel crucial de los servicios de emergencia y las consecuencias médicas a largo plazo de los siniestros viales.