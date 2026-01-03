"Estamos viendo la luz, pero hay que tener paciencia": los venezolanos afincados en Salamanca reciben con optimismo lo ocurrido en su país

Imagen de archivo de una concentración por la paz en Venezuela en la Plaza Mayor de Salamanca.

Durante la madrugada de este 3 de enero, Estados Unidos ha desarrollado una serie de ataques aéreos sobre Venezuela que, además, han incluido la captura de su presidente, Nicolás Maduro, tal y como ha asegurado el propio Donald Trump. Los venezolanos que residen en el extranjero, en ciudades como puede ser Salamanca, tienen ahora puesta la mirada sobre lo que está ocurriendo en su país de origen.

"No sabes la alegría que nos da hoy", ha asegurado a Salamanca24Horas.com Elimar Uribe, abogada venezolana afincada en Salamanca. "Parece contradictorio, sí. Algunas personas se sorprenden, porque están bombardeando nuestro país, pero hemos perdido tanto...", explica.

Uribe defiende que lo ocurrido "es una luz. Es nuestro feliz Año Nuevo". Confiesa que "hemos llorado" cuando se han enterado, pero que "estamos viendo una luz, pero, a pesar de que estamos felices, hay que tener paciencia". "Podemos sentir que Venezuela va en camino de la prosperidad".

Recuerda que "han sido más de 25 años muy oscuros" y eso hace de esto un "día memorable". Se mantienen en contacto con sus familias en Venezuela. "Llamamos constantemente y llamamos a la calma. No es una situación fácil".

Sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Elimar Uribe hace una sentencia: "quedan más". "Vamos por muy buen camino".

Asimismo, la abogada adelanta a este medio que "estamos viendo si nos podemos reunir", en referencia a los venezolanos afincados actualmente en Salamanca. Sugiere que, bien este sábado o este domingo, se congreguen en la Plaza Mayor.

Por su parte, Alejandro Amaral, uno de los coordinadores de la Asociación de Venezolanos en Salamanca, ha charlado con la agencia Ical, medio a quien ha lanzado peticiones como "hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Venezolanas a que colaboren en la transición para incorporar al presidente legítimo, al gobierno de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia, y a la vicepresidenta María Corina Machado".

Amaral defiende que "ese debe ser el papel que le queda a las Fuerzas Armadas ya que durante tantos años nos han fallado como institución. Ha sido una institución fallida protegiendo a un tirano primero y a otro tirano después y haciéndonos una colonia de Cuba, de Hezbolá, de Irán y de China".