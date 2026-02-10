El viento obliga a cerrar de nuevo los parques y la zona arbolada de La Aldehuela este miércoles

El aviso amarillo por lluvia, deshielos, pero sobre todo por rachas de viento que esperan superar los 80 km/h en algunos puntos de Salamanca, lleva al ayuntamiento a cerrar de nuevo los parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela este miércoles 10 de febrero.

Notifican que los servicios municipales, bomberos y policía local, estarán en alerta ante cualquier incidente motivada por estos fénomenos meteorológicos adversos, mientras indican que los trabajadores municipales refuerzan la limpieza de los sumideros de alcantarillado para evitar la acumulación de agua ante la previsión de fuertes tormentas durante los próximos días. También recuerdan a la población que no arrojen suciedad en las alcantarillas para evitar obstruirlas y recomiendan "no utilizar el inodoro como papelera para evitar problemas en el alcantarillado".

En concreto, permanecerá cerrada la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.