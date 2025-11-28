Este viernes arranca la vacunación de gripe y covid sin cita previa en Salamanca: estos son todos los horarios y fechas

Sacyl ha anunciado este martes que toda la población de la provincia de Salamanca podrá vacunarse frente a la gripe y/o la Covid-19 sin necesidad de cita previa. La medida se aplicará durante el último fin de semana de noviembre —28, 29 y 30— y a lo largo de los días 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de diciembre, con el objetivo de agilizar la campaña de vacunación y aumentar la cobertura poblacional antes del pico de infecciones respiratorias.

En la capital, la vacunación se realizará en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cuyo acceso se efectuará por la calle Valencia. En el resto de la provincia, los puntos de vacunación estarán ubicados en los servicios de atención continuada de los centros de salud rurales, donde también se administrarán las dosis sin necesidad de cita previa.

Los horarios establecidos son los siguientes: los viernes, de 15:00 a 21:00 horas; y los sábados y domingos, de 09:00 a 21:00 horas. Sacyl y la Junta de Castilla y León recuerdan que los ciudadanos deberán acudir con DNI y/o tarjeta sanitaria, así como con ropa cómoda que permita vacunar con rapidez en el brazo. También se insiste en no presentarse si se tienen síntomas de infección o fiebre. Además, no podrán recibir la vacuna contra la Covid-19 quienes no hayan cumplido tres meses desde su última dosis o desde haber pasado la enfermedad.