La VII CIBERLIGA de la Guardia Civil reunirá a 420 estudiantes salmantinos para promover el uso seguro de Internet

En la mañana de este lunes se ha llevado a cabo la presentación oficial de la VII CIBERLIGA de la Guardia Civil en su modalidad pre-amateur, una iniciativa destinada a fomentar el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes.

En esta séptima edición se han inscrito un total de 105 equipos, integrados por 420 alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, procedentes de 14 centros educativos de la provincia de Salamanca.

La fase clasificatoria se desarrollará del 2 al 13 de marzo. Durante este periodo, los centros contarán con la presencia de expertos en ciberdelincuencia de la Comandancia de la Guardia Civil, que acompañarán y orientarán a los estudiantes a lo largo de la competición.

El principal objetivo de la CIBERLIGA es concienciar a los adolescentes sobre los riesgos de Internet y promover buenas prácticas digitales mediante una experiencia dinámica y participativa. Los equipos deberán enfrentarse a distintos ciberretos que simulan situaciones reales a las que pueden verse expuestos al navegar por la red.

Para superar las pruebas, los participantes tendrán que trabajar en equipo, aplicar sus conocimientos y poner en práctica la formación previa recibida antes del inicio de la competición.

Los dos equipos de Castilla y León que obtengan las mejores puntuaciones accederán a la fase final, que se celebrará en abril de 2026 en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, ubicada en Aranjuez.

Según ha explicado la Guardia Civil los integrantes de los equipos mejor clasificados en la final recibirán importantes premios, principalmente material informático de uso didáctico, con el fin de reforzar su rendimiento académico y continuar potenciando su formación en el ámbito tecnológico.