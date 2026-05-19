Villar y Macías se suma al programa de ejercicio en parques biosaludables de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca lanzará una nueva edición del programa de ejercicio físico en parques biosaludables entre el 1 de junio y el 25 de septiembre. La principal novedad este año será la incorporación del parque Villar y Macías, que se suma a los parques de los Jesuitas y Würzburg para acercar la actividad física a más barrios de la ciudad.

El programa está dirigido tanto a la población general como a personas con discapacidad intelectual y contará con sesiones guiadas por un monitor especializado. El objetivo es fomentar hábitos saludables, mejorar el bienestar y promover la convivencia social a través del ejercicio al aire libre.

Las actividades se desarrollarán por las mañanas y los participantes recibirán además una guía digital para continuar realizando ejercicio de forma autónoma. Las inscripciones para la población general podrán realizarse del 20 al 22 de mayo en la Casa de las Asociaciones, hasta completar plazas.