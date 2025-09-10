Violencia, drogas, situaciones complejas y suicidio: una madeja de riesgos que exige prevención y formación más allá de los trastornos mentales

El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en España.

Este miércoles, 10 de septiembre, se celebra el día mundial para la prevención del suicidio, una realidad que avanza en silencio, entre estadísticas que pocas veces llegan a las tertulias políticas, mientras miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional se enfrentan a un duelo marcado por un estigma ilógico e injusto a partes iguales.

No son hechos aislados: detrás hay contextos, presiones, heridas invisibles que muchas veces pasan inadvertidas hasta que, por desgracia, ya es demasiado tarde.

Pero reducir y achacar el suicidio únicamente a la presencia de un trastorno mental es quedarse en la superficie.

La violencia, el consumo de alcohol y otras sustancias, las dificultades económicas, los entornos hostiles o la falta de apoyo social son factores que también pueden llevar a una persona al límite.

Entender esta complejidad es clave para prevenir, acompañar y actuar antes de que sea demasiado tarde.

La muerte por suicidio continúa siendo una pandemia social que no es ajena a ningún colectivo, estrato o país del mundo. Sin embargo, es un problema que tiene solución y que todas las personas pueden recibir ayuda para seguir viviendo y afrontar un momento puntual de su vida.

Pilar Lozano, Secretaria Provincial del Sindicato SAECYL en Salamanca, habla a Salamanca24horas con franqueza sobre un tema delicado y demasiado frecuente: el suicidio. Según Lozano, la clave para abordar esta problemática pasa por la información, la formación y la concienciación, tanto de profesionales como de la sociedad en general.

La formación: clave para la prevención

"El suicidio no se explica únicamente por la presencia de trastornos mentales. Hay múltiples factores que pueden llevar a una persona a situaciones extremas. Por ejemplo, en casos de bullying, no siempre hay un problema de salud mental de base”, explica Pilar.

La importancia de la formación es central en su enfoque. Pilar asegura que su sindicato hace hincapié en capacitar a los profesionales de todos los ámbitos para detectar señales de alarma. “Todos deberíamos estar formados para poder identificar indicios de riesgo".

La prevención empieza por conocer y entender el problema, así como la comunicación, que juega un papel clave. Pilar subraya que los medios de comunicación deben informar con responsabilidad, dando voz a los casos de manera concienciada. “Hay que concienciar a la sociedad", porque la información bien tratada, ayuda a prevenir y a tomar medidas adecuadas.

El sindicato, señala, impulsa una campaña de divulgación basada en estos principios: formación, información y concienciación. “El suicidio es un problema de salud pública. Puede afectar a cualquiera, independientemente de su situación económica, social o profesional. Por eso necesitamos recursos, formación y acompañamiento para las personas en riesgo y su entorno”.

Finalmente, Pilar envía un mensaje de esperanza: “Siempre hay salida. Con apoyo profesional y familiar, con información y prevención, las personas pueden superar los pensamientos oscuros". Hablar de ello, sin tabúes, ayuda mucho. "Lo más importante es que nadie esté solo en este proceso”, refiere.

Con voz firme y cercana, Pilar concluye: “Nuestro objetivo es formar, concienciar y acompañar. Porque el suicidio se puede prevenir" y la sociedad tiene la responsabilidad de no dejar a nadie atrás.

Teléfonos de contacto y ayuda

El teléfono de la Esperanza (923 22 11 11) ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.

Se puede encontrar información fiable de ayuda en Internet en webs como: http://papageno.es/ , www.consaludmental.org , https://www.despuesdelsuicidio.org/, https://www.redaipis.org.

Cambiando la tendencia anterior de los medios donde se optaba por ocultar las muertes por suicido, Salamanca24horas.com informará de algunas de estas muertes para intentar conseguir el efecto Papageno, un “efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación responsable, que siga unas pautas establecidas”.

Por ello este medio de comunicación informa sobre el suicidio y trata de hacerlo de una manera responsable, intentando no aportar detalles o datos sobre el acto que puedan servir de ‘imitación’ o ‘inspiración’ para personas que estén planeando cometer el acto del suicidio.