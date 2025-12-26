La Virgen abrazando al Niño o campesinos trabajando: así es el ‘Belén animado’ de la Vera Cruz

La Vera Cruz ha vuelto a realizar un vídeo promocional de cara a visitar el Belén que preparan todos los años. En esta ocasión, se ha introducido un elemento muy especial, la IA para hacer que las figuras del belén interactúen entre sí.

Los propios cofrades han sido los encargados de realizar todos los preparativos ‘belenísticos’ que podrán visitarse hasta el 2 de febrero junto a la capilla, reabierta el pasado viernes, 26 de diciembre.

Por otro lado, también destaca este sábado, a las 19:00 horas, el Concierto de Navidad del grupo Quartetto con fines caritativos. El Belén se podrá visitar de los viernes de 17:00 a 20:00 horas, los sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas.