La Virgen de la Caridad lucirá nuevas joyas en el Rosario este domingo

La Hermandad de Jesús Despojado ha convocado a los salmantinos a una de sus citas más significativas del calendario: el 'Rosario de la Caridad', que se celebra este domingo 9 de noviembre. Este acto de culto, instaurado desde 2013, tiene como principal objetivo llevar un mensaje de consuelo y el amor de Dios por las calles, cumpliendo así con el compromiso social y espiritual de la cofradía.

La procesión dará comienzo a las 17:00 horas desde la iglesia parroquial de San Sebastián. La protagonista será María Santísima de la Caridad y del Consuelo, cuya imagen será llevada por los hermanos costaleros a través de un recorrido que tocará puntos céntricos como Plaza de Anaya y Rúa Antigua.

La nota destacada de este año es el estreno de las nuevas piezas que lucirá la Virgen. En un emotivo gesto de devoción, un grupo de hermanos ha donado una nueva corona plateada, una cruz pectoral y unos puñales. Estos estrenos enriquecen notablemente el patrimonio de la Hermandad justo a tiempo para este importante rezo público, que culminará con el regreso de la imagen a su sede canónica. El Rosario sigue siendo una de las manifestaciones de Caridad más arraigadas en el centro de Salamanca.