La Virgen de la Merced regresa en procesión para llenar de fe las calles de Salamanca este domingo

Salamanca se prepara para vivir este domingo, 28 de septiembre, una de las citas más emotivas de su calendario religioso: la procesión de la Virgen de la Merced, patrona de los barrios de Salesas y Labradores. A partir de las 17:30 horas, la imagen recorrerá las calles de la ciudad tras salir de la Residencia de Mayores Madre de la Veracruz, en un cortejo organizado por la Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y del Consuelo.

La hermandad asumió el pasado año la organización de esta procesión gracias a un convenio con la comunidad de padres mercedarios, un acuerdo que ha reforzado la fraternidad entre ambas instituciones y el compromiso con la espiritualidad mercedaria. Los hermanos costaleros volverán a portar la imagen, acompañados por devotos, miembros de la Esclavitud Mercedaria y representantes de asociaciones vecinales y de mayores como AVESAL y La Salmantina.

El itinerario incluye puntos de especial simbolismo, como la avenida de la Merced, el paseo del Doctor Torres Villarroel o la parroquia de María Mediadora, donde se realizará una oración en la entrada. Uno de los momentos más esperados llegará en la esplanada de la Plaza de Toros, junto a la escultura de Santiago Martín “El Viti”, cuando el torero Ismael Martín dedicará una llamada al paso de la Santísima Virgen, gesto que unirá la tradición religiosa con la memoria taurina de la ciudad.

Tras este acto, el cortejo regresará por la avenida de la Merced hasta concluir de nuevo en la Residencia Madre de la Veracruz, cerrando un recorrido que promete reunir a cientos de fieles en una tarde de fe, devoción y encuentro comunitario.