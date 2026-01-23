Una visita premium de tres horas a Ieronimus, entre las novedades turísticas de Salamanca

Los visitantes 'tocarán' el cielo en Salamanca con la nueva oferta turística que ha presentado este viernes el Ayuntamiento en Fitur y que tiene como protagonistas a Ieronimus y Scala Coeli. "Presentamos la vuelta de tuerca a dos ascensiones al cielo que dejan huella y regalan vistas inolvidables que los visitantes siempre van a guardar en su memoria", ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo.

El Ayuntamiento ha abierto un nuevo espacio en Ieronimus. Por primer vez, los visitantes pueden acceder a la bajocubierta de una catedral, donde también se proyecta un videomapping y se alza una pasarela con capacidad para 30 personas. La ascensión de los 260 escalones que llevan hasta la parte más alta, además, incoporará la intervención 'Lumen Spiralis' de la artista Esther Pizarro, una gran espiral de 12,5 metros hecha con lomos de libros. La experiencia la completan paneles o vitrinas que ofrecen el mensaje de que todos somos constructores de catedrales.

En verano de 2026 se acometerá una segunda fase para introducir nuevas herramientas tencológicas y se ampliarán las visitas diurnas y nocturnas en Ieronimus, que sumará un recorrido premium de tres horas de duración con aperitivo incluido para recargar energías.

La intervención en Scala Coeli, en cambio, estará lista en primavera. "Se abrirá el matroneo sur, convertido en una sala de exposiciones, y el norte acogerá un neoretablo de tres dimensiones", ha señalado el alcalde. La ascensión también ofrecerá una propuesta artística de la mano de Daniel Calogar.

"En un mundo donde prima lo efímero, Salamanca propone un plan muy diferente. Lo hacemos porque podemos. Frente a las modas pasajeras, nuestra ciudad nunca pasa de moda", ha subrayado el alcalde.

Salamanca, ciudad del español

En el V centenario de la conmemoración de la Escuela de Salamanca, y ante la presencia del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, el alcalde ha destacado la necesidad de potenciar a la capital como ciudad del español: "Es muy importante para nuestra economía. Supone una inversión de 50 millones de euros al PIB".

Además de agradecer la labor de las universidades y escuelas de la ciudad, el Ayuntamiento ha proyectado un vídeo que muestra lo que ofrece Salamanca a los jóvenes que la elijan para aprender y mejorar su español.

El Ayuntamiento también ha dedicado la jornada de este viernes, 23 de enero, a renovar los convenios de colaboración con la Media Maratón Ciudad de Salamanca, la Asociación de Empresarios de Hostelería o Movelia Tecnologías.